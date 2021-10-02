【午前】８時５２分、衆院第１議員会館。９時５２分、盛山正仁自民党国対副委員長。５９分、自民党本部。１０時、報道各社のインタビュー。３分、中川俊男日本医師会会長。２３分、嶋田隆・元経済産業事務次官。５５分、東京・南元町の公明会館。５６分、山口那津男公明党代表。１１時４１分、自民党本部。４６分、遠藤利明元五輪相。

【午後】０時２分、小野寺五典元防衛相。８分、根本匠元復興相。１８分、今村雅弘元復興相加わる。２２分、根本元復興相。５７分、甘利明氏ら同党新役員呼び込み。１時３０分、同党臨時総務会。２時７分、同党役員会。３４分、同党広報用の写真撮影。３時５分、国会。７分、公明党の山口代表、石井啓一幹事長に自民党総裁就任のあいさつ。２３分、山口公明党代表と与党党首会談。３８分、自民党本部。５８分、報道各社のインタビュー。４時３５分、外務省の森健良事務次官、石川浩司官房長、岡野正敬総合外交政策局長。５時１分、自民党の甘利明幹事長、松野博一元文部科学相、木原誠二衆院議員、磯崎仁彦参院議員、嶋田元経産事務次官。７時１６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



関連キーワード 首相の一日