オリックスが６連勝。山本は２安打に抑えて今季３度目の完封勝利、自身１３連勝で１６勝目を飾った。打線は一回にモヤとＴ―岡田の適時打などで４点を奪い二、四回に１点ずつ加点した。ソフトバンクはスチュワートが一回から乱れた。

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