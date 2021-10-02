２安打完封で１６勝目を挙げたオリックス・山本＝京セラドーム
関連キーワード
PR情報
西村優菜が６３で首位浮上 日本女子オープン第２日
日本女子オープン選手権第２日（２日・栃木県烏山城ＣＣ＝６５５０ヤード、パー７１）３週連続優勝を目指す...
10月2日
フィギュア男子、鍵山が２連覇 関東選手権
フィギュアスケートの関東選手権は２日、千葉市のアクアリンクちばで行われ、出場２人の男子は昨季の世界選...
公営競技のケイリン開幕 千葉市で２５０競走
五輪など国際大会で行われる自転車トラック種目の「ケイリン」に準拠し、車券を発売する公営競技として実施...
フィギュア、宇野と樋口が１位 ジャパン・オープン
フィギュアスケートのジャパン・オープンは２日、さいたまスーパーアリーナでフリーを演技して争われ、男子...
海野、土井畑が１位通過 全日本トランポリン開幕
トランポリンの全日本選手権は２日、大阪府熊取町立総合体育館で開幕し、個人予選で男子は世界選手権（１１...
米のチャン・キムが単独首位 東海男子ゴルフ第３日
バンテリン東海クラシック第３日（２日・愛知県三好ＣＣ＝７３００ヤード、パー７１）前日２位のチャン・キ...