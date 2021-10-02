オ６―０ソ（２日）　山本が完封で１６勝目

2021年10月2日 17時02分 （共同通信）
　２安打完封で１６勝目を挙げたオリックス・山本＝京セラドーム

　２安打完封で１６勝目を挙げたオリックス・山本＝京セラドーム

　オリックスが６連勝。山本は２安打に抑えて今季３度目の完封勝利、自身１３連勝で１６勝目を飾った。打線は一回にモヤとＴ―岡田の適時打などで４点を奪い二、四回に１点ずつ加点した。ソフトバンクはスチュワートが一回から乱れた。

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