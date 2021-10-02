巨５―４Ｄ（２日）　巨人が競り勝つ

2021年10月2日 17時11分 （共同通信）
　５回巨人無死一、三塁、坂本が勝ち越しの右犠飛を放つ＝東京ドーム

　５回巨人無死一、三塁、坂本が勝ち越しの右犠飛を放つ＝東京ドーム

　巨人は２―２に追い付かれた三回に坂本の適時二塁打などで２点を奪った。再び同点とされたが、五回に坂本の犠飛で勝ち越した。３番手の高木が２回無失点で２年ぶりに白星を挙げた。ＤｅＮＡは今季の巨人戦の負け越しが決まった。

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