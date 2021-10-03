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孤高の研究者 子育て奮闘 江戸中期の陽明学者・中根東里の企画展 漢文の育児日記「新瓦」に焦点
江戸時代中期の陽明学者で後半生を下野国佐野での後進指導にささげた中根東里（とうり）（一六九四...
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9月30日