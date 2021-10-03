栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二日、新たに二十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認者数は計一万五千二百七十七人になった。また県は県内の医療機関に入院していた七十代の男性が死亡したと発表、県内の死亡者数は計百十六人になった。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、小山市六人、足利市、佐野市各四人、栃木市、宇都宮市各二人、下野市、鹿沼市各一人だった。

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