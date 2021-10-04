栃木県庁
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日光でSL「重連運転」 東武鉄道 1日限定イベント
東武鉄道は一日、日光市内の鬼怒川線下今市駅と鬼怒川温泉駅の間で、蒸気機関車（ＳＬ）二台をつな...
10月4日
衆院栃木2区 自民、五十嵐氏で一本化へ 県連 西川氏は比例で調整
自民党栃木県連は二日、宇都宮市内で役員会と選挙対策本部会議を開き、次期衆院選の栃木２区の公認...
10月3日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに20人の感染確認
栃木県と宇都宮市は二日、新たに二十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認者数...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに17人の感染確認
栃木県と宇都宮市は一日、新たに十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計...
10月2日
孤高の研究者 子育て奮闘 江戸中期の陽明学者・中根東里の企画展 漢文の育児日記「新瓦」に焦点
江戸時代中期の陽明学者で後半生を下野国佐野での後進指導にささげた中根東里（とうり）（一六九四...
自己負担ゼロでまちおこし 足利市が新制度 事業費最大500万円まで支援
足利市は、まちの魅力向上に意欲やアイデアがある市民や民間事業者に対し、五百万円まで施設整備費...
10月1日