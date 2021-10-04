＜新型コロナ＞栃木県で新たに9人の感染確認　6月13日以来の1桁に

2021年10月4日 07時51分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は三日、新たに九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一日の発表数が一桁になるのは今年六月十三日以来。県内の感染確認者数は計一万五千二百八十六人になった。
　県と市によると、新規感染者の居住地別は、佐野市三人、小山市二人、宇都宮市、足利市、栃木市、東京都各一人だった。
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