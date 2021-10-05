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秩父・本庄・深谷・熊谷 走って魅力再発掘 「SAMマラソン基金」活動資金募る
秩父市の民泊施設「ちちぶホステル」管理人のサムさんこと梅沢修さん（４６）が、集まった支援金額...
10月5日
女子硬式野球大学選手権で準V 平成国際大の選手ら5人が加須市役所訪問
女子硬式野球の全国大学選手権大会で準優勝した、加須市の平成国際大女子硬式野球部が市役所を訪れ...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに43人感染 死者2人
埼玉県内では４日、新型コロナウイルスの新たな感染者４３人と、６０代と８０代の女性２人の死亡が...
10月4日
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毎年十月恒例ながら、コロナ禍で二年続けて中止が決まった川越市の「川越まつり」。蔵造りの町並み...
ヒマワリに交通事故の根絶願う 「絆プロジェクト」 秩父高生ら種配る
県立秩父高校（秩父市）生徒会のメンバーと秩父署は九月二十九日、同市上野町のショッピングセンタ...
宮代町長選 新井さん再選 投票率最低45.58%
宮代町長選は三日、投開票され、無所属で現職の新井康之さん（６４）が、無所属新人の浅倉孝郎さん（５２）...