国内感染９８２人、死者は３６人　新型コロナ、重症者６５５人に

2021年10月5日 20時23分 （共同通信）
　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　国内で５日、新たに９８２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は大阪１７６人、東京１４４人、神奈川７７人、埼玉６７人など。死者は大阪６人、東京と神奈川で各５人、沖縄４人など計３６人だった。
　厚生労働省によると、重症者は前日から３８人減って６５５人となった。
　千葉と神奈川で各２人、青森と福岡で各１人、過去の感染者を取り下げた。

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