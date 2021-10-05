国内で５日、新たに９８２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は大阪１７６人、東京１４４人、神奈川７７人、埼玉６７人など。死者は大阪６人、東京と神奈川で各５人、沖縄４人など計３６人だった。

厚生労働省によると、重症者は前日から３８人減って６５５人となった。

千葉と神奈川で各２人、青森と福岡で各１人、過去の感染者を取り下げた。



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