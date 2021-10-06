＜新型コロナ＞栃木県で新たに7人感染

2021年10月6日 07時34分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は五日、新たに七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千三百十人になった。
　県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市三人、佐野市、小山市、栃木市、上三川町各一人だった。（小川直人）

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