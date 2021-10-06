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「4、5年前から酒の匂いが」 千葉・八街の児童5人死傷事故、トラック運転手が初公判で起訴内容認める
千葉県八街（やちまた）市で６月、下校中の児童５人が飲酒運転のトラックにはねられ死傷した事故で、自動車...
10月6日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに52人感染 駅ベンチの男性に異変…通行人が救急要請、療養中に死亡
千葉県内で５日、新たに５２人が新型コロナウイルスに感染し、感染者２人が死亡したと発表された。...
10月5日
県内から2人の閣僚誕生 岸田内閣が発足 地元で期待や注文の声
四日に発足した岸田文雄新内閣は、官房長官に松野博一衆院議員（５９）＝千葉３区、七期＝を起用し...
「学校通うきっかけに」 通信制高校サポート校にｅスポーツ科 千葉・中央区の成美学園グループ
関東で通信制高校サポート校などを展開する「成美学園グループ」（千葉市中央区）が、オンラインゲ...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに43人感染 50人下回ったのは昨年11月24日以来
千葉県内では４日、新たに４３人の新型コロナウイルス感染が発表された。１日当たりの新規感染者数...
10月4日
近くの山城遺構、巡ったよ 多古の小6 フィールドワーク 「千葉氏子どもサミット」で成果紹介
鎌倉時代末期〜南北朝時代の武将千葉胤貞の本拠地と伝わる多古町の中村地区に築かれた中世の山城遺...