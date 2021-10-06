＜新型コロナ＞千葉県で新たに52人感染　100人下回るのは10日連続

2021年10月6日 17時19分
　千葉県内では６日、新たに５２人の新型コロナウイルスへの感染と１人の死亡が発表された。１日に発表される感染者数が１００人以下になるのは１０日連続。
　死亡したのは千葉市の７０代女性。女性はクラスター（感染者集団）が発生した病院の入院患者だった。ワクチンは接種していなかった。
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