ＮＹ円、１１１円前半

2021年10月7日 06時31分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比０４銭円高ドル安の１ドル＝１１１円３８～４８銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１５５１～６１ドル、１２８円７４～８４銭。
　米長期金利の上昇が一服し、ドル売り円買いが優勢となった。

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