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ＮＹ株続伸、１０２ドル高 債務上限巡る懸念和らぐ
【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比１０２・３２ドル...
10月7日
ビール需要いつ戻る？大手4社が増産の動き 飲食店の酒類提供再開で期待膨らむ コロナ先行きに警戒感も
緊急事態宣言の解除で飲食店が酒類提供を再開したのを受け、ビール大手４社は、飲食店向けの瓶や生ビールの...
ＮＹ株、一時４００ドル超安 インフレ加速を懸念
【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落して始まり、前日からの下げ...
10月6日
ＮＹ円、１１１円前半
【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１４銭円高ドル安の...
イオン、売上高過去最高 食品好調、４兆３千億円
イオンが６日発表した２０２１年８月中間連結決算は、売上高に当たる営業収益が前年同期比１・７％増の４兆...
公取、スマホＯＳ市場の調査開始 巨大ＩＴ影響警戒
公正取引委員会は６日、スマートフォンの基本ソフト（ＯＳ）市場の実態調査に乗り出すと発表した。米国の巨...