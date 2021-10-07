＜新型コロナ＞静岡県で新たに11人が感染

2021年10月7日 07時43分
静岡県庁

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　静岡県内では六日、新たに十一人の新型コロナウイルス感染が確認された。東部では伊豆市が三人、富士市が一人。
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