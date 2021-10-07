静岡県庁
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裾野 トヨタ実証都市「ウーブン・シティ」 水素使いエネルギー自給 カフナー取締役「街づくりに貢献」
裾野市にトヨタ自動車が建設中の実証都市「ウーブン・シティ」についての住民向け説明会が五日、同...
10月7日
熱海土石流 思い出の品を丁寧に泥落とし 市、8日から返還 写真や手紙、ランドセル
熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害の被災現場などで見つかった災害拾得物を持ち主へ返す準備が...
10月6日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに5人 県東部は3人
静岡県内では五日、新たに五人の新型コロナウイルス感染が確認された。東部では沼津市、富士市、長泉町で各...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに6人の感染確認 1人死亡
静岡県内では四日、新たに六人の新型コロナウイルスの感染が確認された。東部では三島市が二人、沼津市が一...
10月5日
御殿場市長に勝又さん 初当選「市民の命、暮らし守る」
若林洋平前市長の辞職に伴う御殿場市長選が三日投開票され、後継指名を受けた無所属新人で前副市長...
＜変えられた人生 熱海土石流から3カ月＞（下）「私」抑え 市議として 被災者の声届ける 高橋さん奔走
一瞬、言葉が途切れた−。九月十五日に開かれた熱海市議会。一般質問に立った高橋幸雄議員（６６）...
10月4日