井口規さん死去　東京女子大名誉教授、体育方法論、元ホッケー女子日本代表監督

2021年10月8日 07時25分
　井口規さん（いぐち・のり＝東京女子大名誉教授、体育方法論、元ホッケー女子日本代表監督）５日、老衰のため死去、９１歳。東京都出身。葬儀・告別式は行わない。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

おくやみの新着

記事一覧