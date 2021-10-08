【午前】８時２４分、官邸。９時、自民党の高市早苗政調会長、古屋圭司衆院議員。３５分、遠藤利明同党選対委員長。１０時２分、臨時閣議。２３分、後藤茂之厚生労働相、萩生田光一経済産業相、松野博一官房長官、山際大志郎経済再生担当相。５２分、ＪＲ東京駅。

【午後】０時２分、ひかり５０９号でＪＲ静岡駅。同駅前で街頭演説。５０分、静岡市清水区の竜華寺。自民党岸田派事務総長を務めた故望月義夫元環境相の墓参り。同党の上川陽子、吉川赳両衆院議員同行。５６分、報道各社のインタビュー。１時２７分、ＪＲ静岡駅。２８分、上川、吉川両衆院議員。２時４２分、ひかり５０６号でＪＲ東京駅。５４分、官邸。３時２９分、新聞・通信各社の論説委員らと懇談。５９分、在京民放各社の解説委員らと懇談。４時２７分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。５時、根本匠自民党衆院議員。３１分、ロシアのプーチン大統領と電話会談。６時１分、平井伸治全国知事会長、湯崎英彦広島県知事の表敬。１２分、山際経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、田和宏内閣府事務次官。７時６分、報道各社のインタビュー。１３分、自民党本部。１４分、甘利明同党幹事長。５８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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