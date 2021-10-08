友田順久さん死去　元富士銀行＜現みずほ銀行＞専務、元芙蓉総合リース社長

2021年10月8日 07時46分
　友田順久さん（ともだ・よしひさ＝元富士銀行＜現みずほ銀行＞専務、元芙蓉総合リース社長）９月２２日、心不全のため死去、８２歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻美智代（みちよ）さん。

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