ヤクルトに優勝М１１点灯　両リーグで今季初点灯

2021年10月8日 21時30分 （共同通信）
　阪神を破って７連勝を飾り、喜ぶヤクルトナイン。優勝マジックが今季初点灯した＝神宮

　阪神を破って７連勝を飾り、喜ぶヤクルトナイン。優勝マジックが今季初点灯した＝神宮

　セ・リーグは８日、首位ヤクルトが２位阪神に４―１で勝ち、７連勝として６年ぶりの優勝へのマジックナンバー「１１」が点灯した。今季、優勝マジックが点灯するのは両リーグを通じて初めて。
　ヤクルトは残り１６試合で阪神との直接対決４試合に全敗しても１１勝すれば、阪神が残り１３試合に全勝しても勝率が上回る。

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