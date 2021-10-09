神谷郁代さん死去　ピアニスト

2021年10月9日 07時23分
　神谷郁代さん（かみや・いくよ＝ピアニスト）６日、肺炎のため死去、７５歳。群馬県出身。葬儀・告別式は近親者で行う。
　７２年、エリザベート王妃国際音楽コンクールで入賞。欧州各地でも演奏し、ベートーベンなどドイツ音楽を中心に、現代音楽、邦人作品と幅広く手掛けた。

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