児島道男さん死去　元ハザマ＜現安藤ハザマ＞常務

2021年10月9日 07時30分
　児島道男さん（こじま・みちお＝元ハザマ＜現安藤ハザマ＞常務）６日午前０時５８分、肺炎のため横浜市港北区の病院で死去、９２歳。福岡市出身。自宅は横浜市。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻澄子（すみこ）さん。

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