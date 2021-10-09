（７日）

【午後】１１時１６分、官邸。１７分、報道各社のインタビュー。３４分、二之湯智防災担当相、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、沖田芳樹内閣危機管理監。

（８日）

【午前】０時４５分、二之湯防災担当相、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、沖田内閣危機管理監、榊真一内閣府政策統括官。１時２５分、報道各社のインタビュー。３３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。８時２８分、官邸。２９分、沖田内閣危機管理監、榊内閣府政策統括官。５２分、閣議。９時１０分、村井英樹自民党衆院議員に首相補佐官の辞令交付。記念撮影。３７分、東京・元赤坂の赤坂御用地。秋篠宮邸で就任の記帳。４８分、官邸。１０時１１分、ノーベル物理学賞に決まった真鍋淑郎米プリンストン大上席研究員とオンライン面会。１１時２９分、事務次官連絡会議に出席し、あいさつ。５６分、国会。

【午後】０時２分、衆院本会議。１５分、官邸。３８分、国会。１時１分、第２０５臨時国会開会式。１１分、官邸。５３分、国会。２時２分、衆院本会議。所信表明演説。３時１分、参院本会議。所信表明演説。３３分、官邸。４４分、農林水産省の枝元真徹事務次官、平形雄策農産局長。４時３０分、中国の習近平国家主席と電話会談。５時１５分、インドのモディ首相と電話会談。５４分、小池百合子東京都知事。遠藤利明自民党衆院議員同席。６時５０分、松井一実広島市長。佐々木寿吉同市議会議長同席。７時６分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。５６分、報道各社のインタビュー。８時９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

関連キーワード 首相の一日