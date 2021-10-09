静岡県庁

静岡県内では八日、新たに五人の新型コロナウイルス感染が確認された。県発表分は藤枝市の成人一人で、クラスター（感染者集団）関連の発表はなかった。静岡市発表分は三人、浜松市発表分は一人。



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