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参院静岡補選 候補者の横顔
七日に告示された参院静岡選挙区補欠選挙には、いずれも新人で、自民の前御殿場市長若林洋平さん＝公明推薦...
10月9日
参院静岡補選 告示 コロナ対策など巡り舌戦 リニア着工問題も争点
七日に告示された参院静岡選挙区補欠選挙（二十四日投開票）は、いずれも新人で、自民の元御殿場市長若林洋...
10月8日
参院静岡補選 立候補者の第一声
（届け出順）
◆若林洋平（わかばやし・ようへい）さん（４９） 自新公
市長の経験を生かす
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＜新型コロナ＞静岡県で新たに9人感染確認 東部で4人
静岡県内では七日、新たに九人の新型コロナウイルス新規感染者が確認された。東部では沼津市が二人、三島市...
土石流被災者に生活用品を配布 熱海で10、11日
熱海市の熱海女性連絡会は十、十一日、同市昭和町の起雲閣音楽サロンで、伊豆山（いずさん）の土石流災害の...
裾野 トヨタ実証都市「ウーブン・シティ」 水素使いエネルギー自給 カフナー取締役「街づくりに貢献」
裾野市にトヨタ自動車が建設中の実証都市「ウーブン・シティ」についての住民向け説明会が五日、同...
10月7日