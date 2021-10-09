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つくばエクスプレス柏たなか駅で線路脇の標識倒れる 5日前には別の駅でも
9日午前10時10分ごろ、つくばエクスプレス柏たなか駅（千葉県柏市）で、線路脇にある上り列車の停止...
10月9日
1950〜70年代 高度経済成長期 子どもが感じた千葉 市立郷土博物館で特別展
千葉市立郷土博物館で特別展「高度成長期の千葉−子どもたちが見たまちとくらしの変貌−」が開かれ...
首都圏直下地震 県内9市町で14人負傷 JR混雑8日も 「車内で1時間待たされた」
七日夜に発生した首都圏直下地震で、県内では千葉市中央区と船橋市、松戸市、流山市で震度５弱を観...
うんこドリル教材で県警が防犯冊子作成 県内小学校に配布へ
千葉県警は、子どもらに人気の学習教材「うんこドリル」（文響社）のキャラクターが登場する、小学...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに35人感染 40人下回るのは11カ月ぶり
千葉県内で８日、新たに３５人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。１日の新規感染者が４...
10月8日
＜新型コロナ・千葉＞「緊急事態が長すぎた。自粛慣れでは」 宣言解除1週間 戻らぬ客足 不安の店主
新型コロナウイルス緊急事態宣言の解除によ千葉県内飲食店の酒類提供が解禁されて八日で一週間とな...