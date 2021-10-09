＜新型コロナ＞千葉県で新たに36人が感染　県累計で10万人超え

2021年10月9日 17時16分
　千葉県内で９日、新たに３６人が新型コロナウイルスに感染し、いずれも居住地非公表の４０代と８０代の男性２人が死亡したと発表された。県内全体の感染者の合計は１０万人を超えた。
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