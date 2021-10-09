ヤ１―２神（９日）　阪神がヤクルト戦勝ち越し

2021年10月9日 21時58分 （共同通信）
　７回、島田の勝ち越し二塁打で生還した二走熊谷（左から３人目）を迎える阪神ナイン＝神宮

　７回、島田の勝ち越し二塁打で生還した二走熊谷（左から３人目）を迎える阪神ナイン＝神宮

　阪神が競り勝ち、３年連続のヤクルト戦勝ち越しを決めた。１―１の七回に島田の二塁打で勝ち越した。アルカンタラが３勝目で、八回途中から救援のスアレスが３９セーブ目。ヤクルトは九回１死満塁を生かせず、連勝が７で止まった。

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