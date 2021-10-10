ロシア中部で航空機墜落　１９人死亡の情報

2021年10月10日 17時06分 （共同通信）
　【モスクワ共同】ロシア中部タタルスタン共和国のメンゼリンスクで１０日、約２０人が搭乗した航空機が墜落した。１９人が死亡したとの情報がある。ロシアメディアが伝えた。数人が救助されたとの報道もある。
　地元メディアによると航空機はＬ―４１０。離陸後間もなく墜落した可能性がある。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

国際の新着

記事一覧