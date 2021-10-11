首位ブラジルは引き分け　サッカーＷ杯南米予選

2021年10月11日 16時08分 （共同通信）
　コロンビア戦で攻め込むブラジルのネイマール（左）（ゲッティ＝共同）

　コロンビア戦で攻め込むブラジルのネイマール（左）（ゲッティ＝共同）

　サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）南米予選は１０日、各地で行われ、首位のブラジルはアウェーでコロンビアと０―０で引き分け、勝ち点２８とした。コロンビアは同１５。
　２位のアルゼンチンはメッシの先制ゴールなどでホームでウルグアイに３―０で快勝し、勝ち点２２に伸ばした。ベネズエラに敗れたエクアドルとウルグアイが同１６。（共同）

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