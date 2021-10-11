プロ野球のドラフト会議が１１日、東京都内のホテルで午後５時から行われ、１２球団の１位指名選手が確定した。

単独氏名は６球団で、指名が重複したのは２選手。隅田知一郎投手（２２）＝西日本工業大＝に４球団（ヤクルト・巨人・広島・西武）、小園健太投手（１８）＝市立和歌山高＝に２球団（阪神・DeNA）が競合した結果、隅田は埼玉西武、小園は横浜DeNAがそれぞれ交渉権を獲得した。

外れ１位指名では山下輝投手（２２）＝法政大＝が２球団（ヤクルト・広島）競合し、東京ヤクルトが交渉権を獲得。広島東洋は、黒原拓未投手（２１）＝関西学院大＝を指名した。

各球団の１位指名選手は、以下の通り。

＜セ・リーグ＞

ヤクルト：山下 輝 （ ひかる ） （法政大） 投手 22歳

阪神：森木 大智 （ だいち ） （高知高） 投手 18歳

巨人： 翁田 （ おうた ） 大勢（関西国際大） 投手 22歳

広島：黒原拓未（関西学院大） 投手 21歳

中日：ブライト 健太（上武大） 外野手 22歳

DeNA：小園健太（市立和歌山高） 投手 18歳

＜パ・リーグ＞

オリックス： 椋木 （ むくのき ） 蓮（東北福祉大） 投手 21歳

ロッテ：松川 虎生 （ こう ） （市立和歌山高） 捕手 17歳

楽天：吉野創士（昌平高） 外野手 17歳

ソフトバンク：風間 球打 （ きゅうた ） （明桜高） 投手 18歳

西武：隅田 知一郎 （ ちひろ ） （西日本工業大） 投手 22歳

日本ハム： 達 （ たつ ） 孝太（天理高） 投手 17歳

１２球団の指名全選手は以下の通り。

▶セ・リーグ

＜ヤクルト＞

1位 山下輝投手（法大）

2位 丸山和郁外野手（明大）

3位 柴田大地投手（日本通運）

4位 小森航大郎内野手（宇部工）

5位 竹山日向投手（享栄高）

＜阪神＞

1位 森木大智投手（高知高）

2位 鈴木勇斗投手（創価大）

3位 桐敷拓馬投手（新潟医療福祉大）

4位 前川右京外野手（智辯学園高）

5位 岡留英貴投手（亜大）

6位 豊田寛外野手（日立製作所）

7位 中川勇人捕手（京都国際高）

＜巨人＞

1位 翁田大勢投手（関西国際大）

2位 山田龍聖投手（JR東日本）

3位 赤星優志投手（日大）

4位 石田隼都投手（東海大相模高）

5位 岡田悠希外野手（法大）

6位 代木大和投手（明徳義塾高）

7位 花田侑樹投手（広島新庄高）

＜広島＞

1位 黒原拓未投手（関西学院大）

2位 森翔平投手（三菱重工West）

3位 中村健人外野手（トヨタ自動車）

4位 田村俊介外野手（愛工大名電高）

5位 松本竜也投手（Honda鈴鹿）

6位 末包昇大外野手（大阪ガス）

7位 髙木翔斗捕手（県岐阜商）

＜中日＞

1位 ブライト健太外野手（上武大）

2位 鵜飼航丞外野手（駒大）

3位 石森大誠投手（火の国サラマンダーズ）

4位 味谷大誠捕手（花咲徳栄高）

5位 星野真生内野手（豊橋中央高）

6位 福元悠真外野手（大商大）

＜DeNA＞

1位 小園健太投手（市和歌山高）

2位 徳山壮磨投手（早大）

3位 粟飯原龍之介内野手（東京学館高）

4位 三浦銀二投手（法大）

5位 深沢鳳介投手（専大松戸高）

6位 梶原昂希外野手（神奈川大）

▶パ・リーグ

＜オリックス＞

1位 椋木蓮投手（東北福祉大）

2位 野口智哉内野手（関大）

3位 福永奨捕手（国学院大）

4位 渡部遼人外野手（慶大）

5位 池田陵真外野手（大阪桐蔭高）

6位 横山楓投手（セガサミー）

7位 小木田敦也投手（TDK）

＜ロッテ＞

1位 松川虎生捕手（市和歌山高）

2位 池田来翔内野手（国士舘大）

3位 廣畑敦也投手（三菱自動車倉敷）

4位 秋山正雲投手（二松学舎大附）

5位 八木彬投手（三菱重工West）

＜楽天＞

1位 吉野創士外野手（昌平高）

2位 安田悠馬捕手（愛大）

3位 前田銀治外野手（三島南高）

4位 泰勝利投手（神村学園高）

5位 松井友飛投手（金沢学院大）

6位 西垣雅矢投手（早大）

7位 吉川雄大投手（JFE西日本）

＜ソフトバンク＞

1位 風間球打投手（ノースアジア大学明桜高）

2位 正木智也外野手（慶大）

3位 木村大成投手（北海高）

4位 野村勇内野手（NTT西日本）

5位 大竹風雅投手（東北福祉大）

＜西武＞

1位 隅田知一郎投手（西日本工業大）

2位 佐藤隼輔投手（筑波大）

3位 古賀悠斗捕手（中大）

4位 羽田慎之介投手（八王子学園八王子高）

5位 黒田将矢投手（八戸工大一高）

6位 中山誠吾内野手（白鴎大）

＜日本ハム＞

1位 達孝太投手（天理高）

2位 有薗直輝内野手（千葉学芸高）

3位 水野達稀内野手（JR四国）

4位 阪口樂投手（岐阜第一高）

5位 畔柳亨丞投手（中京大中京高）

6位 長谷川威展投手（金沢学院大）

7位 松浦慶斗投手（大阪桐蔭高）

8位 北山亘基投手（京産大）

9位 上川畑大悟内野手（NTT東日本）

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