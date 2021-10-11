【指名選手】隅田（西日本工業大）は４球団競合の末、西武が交渉権獲得 小園はDeNA プロ野球ドラフト会議
2021年10月11日 19時49分
プロ野球のドラフト会議が１１日、東京都内のホテルで午後５時から行われ、１２球団の１位指名選手が確定した。
単独氏名は６球団で、指名が重複したのは２選手。隅田知一郎投手（２２）＝西日本工業大＝に４球団（ヤクルト・巨人・広島・西武）、小園健太投手（１８）＝市立和歌山高＝に２球団（阪神・DeNA）が競合した結果、隅田は埼玉西武、小園は横浜DeNAがそれぞれ交渉権を獲得した。
外れ１位指名では山下輝投手（２２）＝法政大＝が２球団（ヤクルト・広島）競合し、東京ヤクルトが交渉権を獲得。広島東洋は、黒原拓未投手（２１）＝関西学院大＝を指名した。
各球団の１位指名選手は、以下の通り。
＜セ・リーグ＞
ヤクルト：山下
輝（法政大） 投手 22歳
阪神：森木
大智（高知高） 投手 18歳
巨人：
翁田大勢（関西国際大） 投手 22歳
広島：黒原拓未（関西学院大） 投手 21歳
中日：ブライト 健太（上武大） 外野手 22歳
DeNA：小園健太（市立和歌山高） 投手 18歳
ヤクルト：山下
阪神：森木
巨人：
広島：黒原拓未（関西学院大） 投手 21歳
中日：ブライト 健太（上武大） 外野手 22歳
DeNA：小園健太（市立和歌山高） 投手 18歳
＜パ・リーグ＞
オリックス：
椋木蓮（東北福祉大） 投手 21歳
ロッテ：松川
虎生（市立和歌山高） 捕手 17歳
楽天：吉野創士（昌平高） 外野手 17歳
ソフトバンク：風間
球打（明桜高） 投手 18歳
西武：隅田
知一郎（西日本工業大） 投手 22歳
日本ハム：
達孝太（天理高） 投手 17歳
オリックス：
ロッテ：松川
楽天：吉野創士（昌平高） 外野手 17歳
ソフトバンク：風間
西武：隅田
日本ハム：
１２球団の指名全選手は以下の通り。
▶セ・リーグ
＜ヤクルト＞
1位 山下輝投手（法大）
2位 丸山和郁外野手（明大）
3位 柴田大地投手（日本通運）
4位 小森航大郎内野手（宇部工）
5位 竹山日向投手（享栄高）
＜阪神＞
1位 森木大智投手（高知高）
2位 鈴木勇斗投手（創価大）
3位 桐敷拓馬投手（新潟医療福祉大）
4位 前川右京外野手（智辯学園高）
5位 岡留英貴投手（亜大）
6位 豊田寛外野手（日立製作所）
7位 中川勇人捕手（京都国際高）
＜巨人＞
1位 翁田大勢投手（関西国際大）
2位 山田龍聖投手（JR東日本）
3位 赤星優志投手（日大）
4位 石田隼都投手（東海大相模高）
5位 岡田悠希外野手（法大）
6位 代木大和投手（明徳義塾高）
7位 花田侑樹投手（広島新庄高）
＜広島＞
1位 黒原拓未投手（関西学院大）
2位 森翔平投手（三菱重工West）
3位 中村健人外野手（トヨタ自動車）
4位 田村俊介外野手（愛工大名電高）
5位 松本竜也投手（Honda鈴鹿）
6位 末包昇大外野手（大阪ガス）
7位 髙木翔斗捕手（県岐阜商）
＜中日＞
1位 ブライト健太外野手（上武大）
2位 鵜飼航丞外野手（駒大）
3位 石森大誠投手（火の国サラマンダーズ）
4位 味谷大誠捕手（花咲徳栄高）
5位 星野真生内野手（豊橋中央高）
6位 福元悠真外野手（大商大）
＜DeNA＞
1位 小園健太投手（市和歌山高）
2位 徳山壮磨投手（早大）
3位 粟飯原龍之介内野手（東京学館高）
4位 三浦銀二投手（法大）
5位 深沢鳳介投手（専大松戸高）
6位 梶原昂希外野手（神奈川大）
▶パ・リーグ
＜オリックス＞
1位 椋木蓮投手（東北福祉大）
2位 野口智哉内野手（関大）
3位 福永奨捕手（国学院大）
4位 渡部遼人外野手（慶大）
5位 池田陵真外野手（大阪桐蔭高）
6位 横山楓投手（セガサミー）
7位 小木田敦也投手（TDK）
＜ロッテ＞
1位 松川虎生捕手（市和歌山高）
2位 池田来翔内野手（国士舘大）
3位 廣畑敦也投手（三菱自動車倉敷）
4位 秋山正雲投手（二松学舎大附）
5位 八木彬投手（三菱重工West）
＜楽天＞
1位 吉野創士外野手（昌平高）
2位 安田悠馬捕手（愛大）
3位 前田銀治外野手（三島南高）
4位 泰勝利投手（神村学園高）
5位 松井友飛投手（金沢学院大）
6位 西垣雅矢投手（早大）
7位 吉川雄大投手（JFE西日本）
＜ソフトバンク＞
1位 風間球打投手（ノースアジア大学明桜高）
2位 正木智也外野手（慶大）
3位 木村大成投手（北海高）
4位 野村勇内野手（NTT西日本）
5位 大竹風雅投手（東北福祉大）
＜西武＞
1位 隅田知一郎投手（西日本工業大）
2位 佐藤隼輔投手（筑波大）
3位 古賀悠斗捕手（中大）
4位 羽田慎之介投手（八王子学園八王子高）
5位 黒田将矢投手（八戸工大一高）
6位 中山誠吾内野手（白鴎大）
＜日本ハム＞
1位 達孝太投手（天理高）
2位 有薗直輝内野手（千葉学芸高）
3位 水野達稀内野手（JR四国）
4位 阪口樂投手（岐阜第一高）
5位 畔柳亨丞投手（中京大中京高）
6位 長谷川威展投手（金沢学院大）
7位 松浦慶斗投手（大阪桐蔭高）
8位 北山亘基投手（京産大）
9位 上川畑大悟内野手（NTT東日本）
▶セ・リーグ
＜ヤクルト＞
1位 山下輝投手（法大）
2位 丸山和郁外野手（明大）
3位 柴田大地投手（日本通運）
4位 小森航大郎内野手（宇部工）
5位 竹山日向投手（享栄高）
＜阪神＞
1位 森木大智投手（高知高）
2位 鈴木勇斗投手（創価大）
3位 桐敷拓馬投手（新潟医療福祉大）
4位 前川右京外野手（智辯学園高）
5位 岡留英貴投手（亜大）
6位 豊田寛外野手（日立製作所）
7位 中川勇人捕手（京都国際高）
＜巨人＞
1位 翁田大勢投手（関西国際大）
2位 山田龍聖投手（JR東日本）
3位 赤星優志投手（日大）
4位 石田隼都投手（東海大相模高）
5位 岡田悠希外野手（法大）
6位 代木大和投手（明徳義塾高）
7位 花田侑樹投手（広島新庄高）
＜広島＞
1位 黒原拓未投手（関西学院大）
2位 森翔平投手（三菱重工West）
3位 中村健人外野手（トヨタ自動車）
4位 田村俊介外野手（愛工大名電高）
5位 松本竜也投手（Honda鈴鹿）
6位 末包昇大外野手（大阪ガス）
7位 髙木翔斗捕手（県岐阜商）
＜中日＞
1位 ブライト健太外野手（上武大）
2位 鵜飼航丞外野手（駒大）
3位 石森大誠投手（火の国サラマンダーズ）
4位 味谷大誠捕手（花咲徳栄高）
5位 星野真生内野手（豊橋中央高）
6位 福元悠真外野手（大商大）
＜DeNA＞
1位 小園健太投手（市和歌山高）
2位 徳山壮磨投手（早大）
3位 粟飯原龍之介内野手（東京学館高）
4位 三浦銀二投手（法大）
5位 深沢鳳介投手（専大松戸高）
6位 梶原昂希外野手（神奈川大）
▶パ・リーグ
＜オリックス＞
1位 椋木蓮投手（東北福祉大）
2位 野口智哉内野手（関大）
3位 福永奨捕手（国学院大）
4位 渡部遼人外野手（慶大）
5位 池田陵真外野手（大阪桐蔭高）
6位 横山楓投手（セガサミー）
7位 小木田敦也投手（TDK）
＜ロッテ＞
1位 松川虎生捕手（市和歌山高）
2位 池田来翔内野手（国士舘大）
3位 廣畑敦也投手（三菱自動車倉敷）
4位 秋山正雲投手（二松学舎大附）
5位 八木彬投手（三菱重工West）
＜楽天＞
1位 吉野創士外野手（昌平高）
2位 安田悠馬捕手（愛大）
3位 前田銀治外野手（三島南高）
4位 泰勝利投手（神村学園高）
5位 松井友飛投手（金沢学院大）
6位 西垣雅矢投手（早大）
7位 吉川雄大投手（JFE西日本）
＜ソフトバンク＞
1位 風間球打投手（ノースアジア大学明桜高）
2位 正木智也外野手（慶大）
3位 木村大成投手（北海高）
4位 野村勇内野手（NTT西日本）
5位 大竹風雅投手（東北福祉大）
＜西武＞
1位 隅田知一郎投手（西日本工業大）
2位 佐藤隼輔投手（筑波大）
3位 古賀悠斗捕手（中大）
4位 羽田慎之介投手（八王子学園八王子高）
5位 黒田将矢投手（八戸工大一高）
6位 中山誠吾内野手（白鴎大）
＜日本ハム＞
1位 達孝太投手（天理高）
2位 有薗直輝内野手（千葉学芸高）
3位 水野達稀内野手（JR四国）
4位 阪口樂投手（岐阜第一高）
5位 畔柳亨丞投手（中京大中京高）
6位 長谷川威展投手（金沢学院大）
7位 松浦慶斗投手（大阪桐蔭高）
8位 北山亘基投手（京産大）
9位 上川畑大悟内野手（NTT東日本）
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