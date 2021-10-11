国内で１１日、新たに３６９人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は東京、神奈川、大阪の各４９人など。東京が５０人を下回るのは昨年６月以来となった。死者は東京６人、沖縄４人などの報告があり、計２０人だった。

また厚生労働省によると、全国の重症者は４７８人で、前日より５人減少した。

そのほか、福岡で１人、埼玉で２人、過去に発表した感染者の取り下げがあった。



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