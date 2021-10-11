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教え子に「性的欲求抑えられず」 教室に監禁、わいせつ容疑で板橋区の小学校教諭を逮捕
教室に鍵を掛けて女子児童にわいせつな行為をしたとして、警視庁捜査一課は１１日、強制わいせつと監禁の疑...
10月11日
台風１９号が発生 船舶に警戒呼び掛け
気象庁によると、１０日午前９時、太平洋のウェーク島近海で熱帯低気圧が台風１９号になった。西寄りに進ん...
中外製薬、予防にも抗体カクテル 適応拡大を申請
中外製薬は１１日、新型コロナウイルス感染症の重症化防止が期待される「抗体カクテル療法」に関し、感染予...
世界の海鳥５２％、化学物質汚染 プラスチック原因と指摘
世界各地の海鳥の５２％からプラスチックに添加剤として加えられる化学物質を検出したと、東京農工大や北海...
脱毛、味覚異常…半年後でも4人に1人に後遺症 女性に多い傾向 ワクチンで予防効果の可能性も
国立国際医療研究センターは１１日までに、新型コロナウイルスに感染した人の４人に１人に半年後も後遺症と...
抜けた迷路の床、木材が一部腐食 １４年、群馬でも転落事故
兵庫県加東市の遊園地「東条湖おもちゃ王国」の立体迷路施設で床が抜け利用客６人が重軽傷を負った転落事故...