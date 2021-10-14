栃木県庁
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宇都宮に多目的スペース開業 女子会や誕生会などに 平日午前中、1時間500円から
宇都宮市江曽島本町に、時間制のレンタルスペース「シェアスぺＡｓｉａｎ宇都宮」がオープンした。...
10月14日
本紙販売店主催の「マルシェ」にぎわう 栃木しゃもなど15店 鹿沼で
鹿沼市下田町一の新聞販売店「瀬谷新聞店」が主催する「せやマルシェ」が九日、同店舗敷地内で開か...
プロの音色に児童・園児が感激 足利でN響奏者4人がコンサート
足利市で定期公演を行っているＮＨＫ交響楽団（Ｎ響）の弦楽器奏者４人による「アウトリーチ（芸術...
10月13日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに13人の感染確認
栃木県と宇都宮市は十二日、新たに十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は...
＜新型コロナ＞栃木県は2日間で10人が新規感染
栃木県と宇都宮市は十、十一両日、計十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は...
10月12日
＜11日に考えた＞宇都宮市、東日本台風を教訓に 車両水没被害防ごう 待避場所確保で応援協定
二〇一九年十月の東日本台風（台風１９号）の水害を教訓に、車両の水没被害を防ぐ「車両退避場所」...