＜新型コロナ＞栃木県で7人の感染確認

2021年10月14日 07時48分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は十三日、新たに七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千三百九十九人になった。
　県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市三人、栃木市二人、足利市、壬生町各一人だった。（小川直人）
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