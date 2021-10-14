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富士宮市議会 不祥事相次ぎ欠員5 市民「補選より定数削減」 17日告示 立候補10人前後か
不祥事による議員辞職が相次いだ富士宮市議会の補欠選挙（被選挙数五）が十七日、告示される。市民...
10月14日
熱海土石流 市が1人5万円 間接的被災者も義援金
熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害で、市は十三日、人的・物的被害は受けていないが被災地周辺に住む「...
焼津のカツオ大量窃盗容疑、漁協職員を逮捕 ４人目、水産加工業者らと共謀か
焼津港（静岡県焼津市）で水揚げされたカツオを無断で抜き取ったとして、窃盗の疑いで水産加工会社役員ら３...
10月13日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに4人の感染確認
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10月12日
「シューベルト国際」で優勝 静岡市出身のピアニスト・安並さん 「自分の音信じたこと 大きな糧に」
静岡市出身のピアニスト安並貴史（やすなみたかし）さん（２９）が、九月二十六日から今月二日まで...