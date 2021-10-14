＜新型コロナ＞静岡県で新たに3人感染

2021年10月14日 07時49分
静岡県庁

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　静岡県内では十三日、新たに三人の新型コロナウイルス感染が判明した。静岡市で二人、浜松市で一人で、東部では確認されなかった。
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