江戸川区の介護サービス事業所が1165万円不正受給

2021年10月15日 06時40分
　都は十四日、江戸川区の民間事業者ＨＭＳが運営する介護サービス事業所「ケアサポート　ぱんだ」（六月十七日付で廃止）が、介護給付費千百六十五万円を不正受給していたと発表した。区は事業者に返還請求する方針。
　都によると、同事業所は二〇一九年五月から二〇年十二月にかけ、退職職員の名を使うなどした虚偽の居宅サービスの提供記録を作り、給付費を請求して受け取っていた。

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