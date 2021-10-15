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解散の日 有権者の声 衆院選「人の痛みに寄り添って」「人物本位で選びたい」
衆議院が解散した１４日、都内２５の小選挙区や比例代表の立候補予定者たちが、短期決戦に向け街へ...
10月15日
木下氏に「出頭要請」 都議会が再び
都議会は十四日、欠席が続いている木下富美子議員（５５）に対し、議長室まで出向くよう再び求めた。議長、...
都立高の来春入試 全日制は168校 4万390人募集
都教育委員会は十四日、来年度の都立高校の募集人員を発表した。全日制の募集人員は百六十八校で四万三百九...
高円寺を明るく元気に！ スタンド灰皿デザイン募集
杉並区高円寺の喫煙所に設置してあるスタンド灰皿のラッピングデザインを選ぶ「第４回スタンド灰皿...
台風や大雨時の避難協力を強化 福生市と民児協
福生市と市民生委員・児童委員協議会（民児協）は十四日、台風や大雨の際に高齢者や障害者らを協力...
東京の繁華街、夜間人口が宣言中から3割増 「影響注視を」モニタリング会議
新型コロナウイルスの感染状況を分析する東京都のモニタリング会議が１４日開かれた。都内繁華街の夜間滞留...
10月14日