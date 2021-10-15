中島靖子さん（なかしま・やすこ＝邦楽家、本名唯是靖子＝ゆいぜ・やすこ）１０日、悪性リンパ腫のため死去、９５歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。喪主は長女の邦楽家中島一子（なかしま・かずこ、本名奥田一子＝おくだ・かずこ）さん。

生田流箏曲の流派である正派邦楽会宗家。邦楽の作曲の第一人者として知られた唯是震一さん（故人）の妻。



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