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ビクトル・ブリュハノフ氏（チェルノブイリ原発事故当時の所長）１３日死去、８５歳。同原発報道部がフェイ...
10月15日
藤島信人さん死去 作詞家
藤島信人さん（ふじしま・のぶと＝作詞家、本名板井丹後＝いたい・たんご）７月２５日、脳出血のため死去、...
10月14日
大島雄次さん死去 元安田生命保険＜現明治安田生命保険＞社長
大島雄次さん（おおしま・ゆうじ＝元安田生命保険＜現明治安田生命保険＞社長）５日、老衰のため死去、９１...
10月13日
杉山善幸さん死去 名古屋大名誉教授、航空宇宙工学
杉山善幸さん（すぎやま・よしゆき＝名古屋大名誉教授、航空宇宙工学）８日、肺炎のため死去、９０歳。葬儀...
星野敬太郎さん死去 ボクシング元王者
ボクシングの元世界ミニマム級王者、星野敬太郎（ほしの・けいたろう）さんが那覇市内で死去してい...
10月12日
醍醐敏郎さん死去 １９７６年モントリオール五輪、８４年ロサンゼルス五輪柔道日本代表監督
醍醐敏郎さん（だいご・としろう＝１９７６年モントリオール五輪、８４年ロサンゼルス五輪柔道日本代表監督...