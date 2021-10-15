【午前】７時３０分、官邸。３１分、報道各社のインタビュー。３４分、藤井健志官房副長官補、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の吉田学事務次官、福島靖正医務技監。８時１１分、新川浩嗣内閣官房気候変動対策推進室長、小野啓一外務省地球規模課題審議官、奈須野太経済産業省産業技術環境局長、保坂伸資源エネルギー庁長官、環境省の中井徳太郎事務次官、小野洋地球環境局長。２２分、萩生田光一経産相、多田明弘経産事務次官、資源エネルギー庁の保坂長官、松永明処理水損害対応支援室長。４３分、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。９時２分、臨時閣議。１９分、茂木敏充外相。２７分、尾身茂新型コロナウイルス感染症対策分科会長。１１時４７分、英紙フィナンシャル・タイムズのインタビュー。

【午後】０時５５分、国会。１時２分、衆院本会議。３分、衆院解散。５分、衆院の大島理森、赤松広隆前正副議長、高木毅前議院運営委員長、参院の山東昭子、小川敏夫正副議長、自民党の甘利明幹事長、関口昌一参院議員会長、山口那津男公明党代表にあいさつ回り。松野博一、木原誠二、磯崎仁彦正副官房長官同行。２４分、自民党本部。３２分、衆院選立候補予定者に公認証交付。３時４９分、東京・赤坂のＴＢＳ。報道番組の収録。５時８分、官邸。１７分、臨時閣議。３０分、福田達夫自民党総務会長。７時１分、記者会見。８時３３分、遠藤利明自民党選対委員長。９時３４分、東京・六本木のテレビ朝日。



関連キーワード 首相の一日