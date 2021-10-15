静岡県庁
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衆院解散 県内も選挙モード 短期決戦へ 思いさまざま
衆院が解散し、総選挙モードに突入した十四日、静岡県内の議員たちは短期決戦に向け、それぞれの思いを語っ...
10月15日
衆院選迫る 静岡7区、静岡8区 予想の顔ぶれ
衆議院が解散され、十九日公示、三十一日投開票の選挙戦が事実上スタートした。県内八小選挙区に立候補を予...
参院補選政策アンケート 社会保障 基礎年金の全額税金負担は？
九月の自民党総裁選で争点の一つに上がった公的年金制度改革。現在の制度は、現役世代が払う保険料...
富士宮市議会 不祥事相次ぎ欠員5 市民「補選より定数削減」 17日告示 立候補10人前後か
不祥事による議員辞職が相次いだ富士宮市議会の補欠選挙（被選挙数五）が十七日、告示される。市民...
10月14日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに3人感染
静岡県内では十三日、新たに三人の新型コロナウイルス感染が判明した。静岡市で二人、浜松市で一人で、東部...
熱海土石流 市が1人5万円 間接的被災者も義援金
熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害で、市は十三日、人的・物的被害は受けていないが被災地周辺に住む「...