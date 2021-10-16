＜新型コロナ＞静岡県内で新たに5人　沼津で1人感染　

2021年10月16日 08時12分
静岡県庁

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　静岡県内では十五日、新たに五人の新型コロナウイルス感染が確認された。東部では沼津市が一人。

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