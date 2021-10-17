【午前】７時９分、ＪＲ東京駅。９時２１分、はやぶさ１０１号でＪＲ一ノ関駅。西銘恒三郎復興相同行。１０時４６分、岩手県陸前高田市の高田松原津波復興祈念公園。献花、黙とう。視察。達増拓也岩手県知事同行。１１時３８分、同県大船渡市の「大船渡市魚市場」。水産業関係者らと車座で意見交換。西銘復興相、戸田公明市長ら同席。記念撮影。

【午後】０時２５分、同市の商業施設「キャッセン大船渡」。昼食。魚介類の缶詰を購入。支援者を前にあいさつ。同施設関係者と記念撮影。１時２７分、宮城県気仙沼市の商業施設「ないわん」。視察。移住者と意見交換。記念撮影。菅原茂市長同行。２時１８分、同市の三陸自動車道本吉パーキングエリア。休憩。３時５０分、同県石巻市の石巻南浜津波復興祈念公園。献花、黙とう。視察。遠藤信哉宮城県副知事ら同行。４時１２分、同市の生鮮食品市場「いしのまき元気いちば」。次期衆院選の自民党公認候補予定者の森下千里氏らと面会。５時１５分、同市の「白謙蒲鉾店」門脇工場。視察。かまぼこを試食。６時２分、同県松島町の「松島町文化観光交流館」。観光業関係者らと車座で意見交換。西銘復興相ら同席。５４分、報道各社のインタビュー。７時５３分、仙台市青葉区の仙台国際ホテル。宿泊。



関連キーワード 首相の一日