大分―仙台 後半、先制ゴールを決め祝福される大分・渡辺（中央下）＝昭和電ドーム
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１８日の予告先発
◇セ・リーグ
阪神・伊藤将―広島・九里（甲子園）
◇パ・リーグ
西武・与座―ロッテ・美馬（メット...
10月17日
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