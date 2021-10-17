明治安田Ｊ１第３２節最終日（１７日・昭和電工ドーム大分＝１試合）大分が２―０で仙台に快勝した。後半に入って渡辺が先制ゴールを決め、相手ＧＫの反則で得たＰＫを再び渡辺が入れた。今季初の連勝で勝ち点を２７に伸ばして１８位となり、Ｊ２降格圏を抜ける１６位の徳島との差を２に縮めた。仙台は４試合勝利から遠ざかり、勝ち点２３のままで最下位に転落した。

関連キーワード スポーツ