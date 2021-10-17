西武が逃げ切った。四回に川越の適時打で１点を先制。五回には源田の適時二塁打や中村の１８号２ランなどで４点を加えた。渡辺は６回無失点で約１カ月ぶりの４勝目。楽天は田中将が今季初めて５回を投げ切れず８敗目を喫した。

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