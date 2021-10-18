不祥事による欠員増に伴う富士宮市議補欠選挙（被選挙数五）が十七日告示され、いずれも無所属で新人九人、元職一人の計十人が立候補を届け出た。投開票は、参院静岡選挙区補選と同じ二十四日。

市議会では五月以降、市議三人が女児盗撮や議長選を巡る贈賄（申し込み）事件で逮捕、書類送検されて辞職。欠員が一気に増え、公選法の規定で補選を行う。

十六日現在の選挙人名簿登録者数は十万九千二百五十五人。（佐野周平）

◆富士宮市議補選立候補者（被選挙数五…１０）＝届け出順

芦川幹弘 ６２ （元）小学校長 無新

平下尚己 ５２ 測量士 無新

イワムラ恵美 ４７ 会社代表 無新

石川裕也 ４１ 行政書士 無新

臼井由紀子 ７０ 会社役員 無新

望月芳将 ４４ （元）市議 無元

船山恵子 ６７ ＮＰＯ代表 無新

郷司義和 ６９ 衣服小売業 無新

仲亀恭平 ３２ （元）病院職員 無新

佐野和也 ４８ 製造会社員 無新

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