錦織圭は４９位、西岡良仁７８位　男子テニスの世界ランク

2021年10月18日 14時45分 （共同通信）
　錦織圭

　錦織圭

　男子テニスの１８日付世界ランキングが発表され、錦織圭（日清食品）は４９位となった。西岡良仁（ミキハウス）は７８位。
　１位ノバク・ジョコビッチ（セルビア）２位ダニル・メドベージェフ（ロシア）３位ステファノス・チチパス（ギリシャ）に変動はなかった。４０歳のロジャー・フェデラー（スイス）が９位から１１位へ落ちた。（共同）

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