大阪府は１８日、新型コロナウイルスに２９人が感染し、５０～８０代の男女４人が死亡したと発表した。府内の感染確認は２０万１７８４人、死者は３０２７人となった。

新たに池田市の企業事業所と箕面市の集合住宅でクラスター（感染者集団）が確認された。１週間の陽性率は０・８％。



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