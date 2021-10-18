大阪で２９人感染、４人死亡　新型コロナウイルス

2021年10月18日 17時50分 （共同通信）
　大阪府は１８日、新型コロナウイルスに２９人が感染し、５０～８０代の男女４人が死亡したと発表した。府内の感染確認は２０万１７８４人、死者は３０２７人となった。
　新たに池田市の企業事業所と箕面市の集合住宅でクラスター（感染者集団）が確認された。１週間の陽性率は０・８％。

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