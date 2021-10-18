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最高裁は１８日、重要な司法判断を掲載する公式資料「判例集」のうち、大法廷判決１２件に判決文の原本と異...
10月18日
仮想通貨、５０人規模で勧誘か 無登録交換容疑の社長ら
マッチングアプリで知り合った人を相手に暗号資産（仮想通貨）の交換業を国に無登録で営んだとして、資金決...
佐賀銀行に車突入、男逮捕 直後に行員殴った疑い
１８日午後０時４０分ごろ、佐賀市の佐賀銀行本店で「入り口に車が突っ込み、運転手が騒いでいる」と銀行関...
病床２割増、公的病院に要求 法律初適用、新型コロナ
後藤茂之厚生労働相は１８日、国立病院機構と地域医療機能推進機構の公的病院に対し、法律に基づき、新型コ...
弁護士懲戒請求に賠償命令 札幌地裁、反ヘイトに絡み
朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じた不当な懲戒請求が大量に届き、精神的苦痛を受けたと...
熱海盛り土崩落、１０年前から 現地調査で静岡県も認識
静岡県熱海市で７月に発生した大規模土石流で起点となった土地での不適切な盛り土を巡り、この場所で約１０...