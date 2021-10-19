練馬区長選　来年4月17日投開票　区議補選も

2021年10月19日 07時10分
　練馬区選挙管理委員会は十八日、現職で二期目の前川燿男区長の任期満了（来年四月十九日）に伴う区長選の日程を、来年四月十日告示、十七日投開票と決定したと発表した。現在、二人が欠員となっている区議会議員の補欠選挙も同日程で行われる。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

東京の新着

記事一覧