＜新型コロナ＞栃木県で新たに1人の感染確認

2021年10月19日 08時01分
栃木県庁

栃木県庁

　宇都宮市は十八日、新たに同市の二十代男性一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。栃木県の新規感染者の発表はなかった。県内の感染確認は計一万五千四百十九人。
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