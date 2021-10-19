３７２人が感染、２７人死亡　国内の新型コロナ

2021年10月19日 20時34分 （共同通信）
　国内で１９日、新たに３７２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は大阪８３人、東京３６人、兵庫２９人、沖縄２９人など。死者は東京で１３人、大阪と千葉でそれぞれ３人など計２７人の報告があった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は２９４人で、前日より１８人減った。
　千葉、兵庫、宮崎で１人ずつ、過去に発表した感染者の取り下げがあった。

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