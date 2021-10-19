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久保木愛弓被告の点滴中毒死事件、裁判の詳報記事まとめ
横浜市神奈川区の大口病院（現横浜はじめ病院）で起きた点滴連続中毒死事件の裁判員裁判が２１年１...
10月19日
アフガン人８８人が日本到着 大使館職員ら成田に
アフガニスタン情勢の混乱を受けて退避した在アフガン日本大使館の現地職員や家族ら８８人が１９日夜、成田...
【速報・第8回】久保木被告 起訴の3人以外にも「点滴混入で複数死亡させた」 鑑定医が証言
横浜市の旧大口病院（現横浜はじめ病院・休診中）で２０１６年に起きた点滴連続中毒死事件で、入院患者３人...
乳児用パン、のどに詰まらせ死亡 高リスクと注意呼び掛け
国民生活センターは１９日、大阪府河内長野市の「カネ増製菓」が製造した乳児向けの「かぼちゃとにんじんの...
受診控えが影響、３千億円黒字に 健保連の決算見込み
大企業の社員らが加入する健康保険組合の全国組織の健康保険組合連合会（健保連）は１９日、２０２０年度の...
低気圧発達、暴風・高波に警戒 日本海側大しけ、落雷やひょうも
発達しながら日本海から北日本を通過する低気圧に暖かく湿った空気が入る東日本から北日本の日本海側は２０...