国内で１９日、新たに３７２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は大阪８３人、東京３６人、兵庫２９人、沖縄２９人など。死者は東京で１３人、大阪と千葉でそれぞれ３人など計２７人の報告があった。

厚生労働省によると、全国の重症者は２９４人で、前日より１８人減った。

千葉、兵庫、宮崎で１人ずつ、過去に発表した感染者の取り下げがあった。



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