阿蘇山登山者全員の下山を確認　１１人、けがの情報なし

2021年10月20日 15時51分 （共同通信）
　噴煙を上げる熊本県・阿蘇山の中岳＝２０日午後１時２分（共同通信社ヘリから）

　噴煙を上げる熊本県・阿蘇山の中岳＝２０日午後１時２分（共同通信社ヘリから）

　熊本県阿蘇市によると、阿蘇山の噴火発生時、１１人が登山していた。全員の下山を確認。けが人の情報は入っていない。

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