千葉県内では２１日、新型コロナウイルスに新たに２１人が感染したと発表された。１９人だった１４日から２人増え、前週の同じ曜日と比べて増加に転じるのは、１１３３人から１２７８人に増えた８月３１日以来。５０代の男性１人の死亡も発表された。

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