関連キーワード
PR情報
衆院選千葉 候補者の横顔1区、2区、3区
衆院選が公示され、県内十三選挙区の各候補は、街頭や集会で舌戦を繰り広げている。三十九人の候補の横顔を...
10月21日
＜新型コロナ＞飲食店など時短要請25日解除へ 知事「感染 落ち着いてる」
新型コロナウイルスの感染防止対策で、飲食店や商業施設に対する千葉県の時短営業要請が二十五日、全面的に...
1都3県 25日から飲食店の営業時間短縮要請を全面解除へ 酒類提供制限も
新型コロナウイルスの感染者数が急速に減少していることを受け、神奈川、埼玉、千葉の３県は２０日...
10月20日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに13人感染 7日連続で20人下回る
千葉県内では２０日、新たに１３人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。新規感染者数が２...
衆院選公示 政権選択 39人の激戦 小選挙区、過去最少
十九日公示の衆院選で、県内は十三選挙区に三十九人が立候補を届け出て、十二日間の選挙戦がスター...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに12人感染、3人死亡
千葉県内で１９日、新たに１２人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。また、感染者3人の...
10月19日