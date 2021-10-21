＜新型コロナ＞千葉県で新たに21人感染、1人死亡

2021年10月21日 16時30分
　千葉県内では２１日、新型コロナウイルスに新たに２１人が感染したと発表された。１９人だった１４日から２人増え、前週の同じ曜日と比べて増加に転じるのは、１１３３人から１２７８人に増えた８月３１日以来。５０代の男性１人の死亡も発表された。
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