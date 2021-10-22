Ｄ４―２中（２２日）　ＤｅＮＡ、連敗３で止める

2021年10月22日 21時22分 （共同通信）
　１回ＤｅＮＡ無死、桑原が右越えに先頭打者本塁打を放つ＝横浜

　１回ＤｅＮＡ無死、桑原が右越えに先頭打者本塁打を放つ＝横浜

　ＤｅＮＡが連敗を３で止め、このカードの勝ち越しを決めた。一回に桑原の先頭打者本塁打、佐野と楠本の適時打、森の犠飛で計４点を奪った。ロメロは７回１失点で５勝目。中日は４併殺が響き、借金は今季最多の１６になった。

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