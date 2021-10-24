（２２日）

【午後】８時１７分、公邸。自民党衆院選立候補者向けのビデオメッセージ収録。１０時３５分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

（２３日）

【午前】８時４５分、羽田空港。１０時４４分、全日空２４５便で福岡空港。

【午後】０時３分、佐賀県武雄市のショッピングセンター「ゆめタウン武雄」の駐車場。街頭演説。３１分、同市の飲食店「居食亭 豊」。小松政市長出迎え。近年の水害で被害を受けた個人事業主らと車座で意見交換。昼食。２時８分、ＪＲ佐賀駅前。街頭演説。５４分、佐賀市の長崎自動車道金立サービスエリア。休憩。３時３９分、福岡県大野城市の西鉄白木原駅前。街頭演説。４時１９分、福岡市中央区の西鉄福岡駅前。街頭演説。５時７分、福岡県古賀市の九州自動車道古賀サービスエリア。休憩。４６分、北九州市八幡西区の「黒崎ひびしんホール」前。街頭演説。６時２７分、同市小倉北区の「北九州ソレイユホール」。自民党衆院選候補者の演説会に出席し、演説。７時１２分、北九州空港。８時５０分、全日空３８９０便で羽田空港。９時３６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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