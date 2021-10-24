埼玉県で２４日、６人の新型コロナウイルス感染と３人の死亡が確認された。県とさいたま市、越谷市が発表した。県によると、１日当たりの発表数が１０人未満となったのは昨年６月２８日以来。

死亡した３人は６０代の男女と、８０代の男性。６０代の２人はワクチン未接種だったという。



関連キーワード 社会