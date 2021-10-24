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新型コロナ ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウイル...
10月24日
軽石で巡視艇が航行不能に 沖縄の海上、冷却装置が吸い込む
２３日午後６時２０分ごろ、沖縄県糸満市の沖合約５５キロで、中城海上保安部（沖縄市）の巡視艇しまぐも（...
発見遺体は内閣府審議官 「桜を見る会」で経緯説明 岐阜・北穂高、石の下敷き
岐阜県警高山署は２４日、高山市の北穂高岳（３１０６メートル）で１１日に石の下敷きとなり見つかった男性...
「黒い雨」支援する会発足 勝訴受け被爆者手帳相談
広島原爆の「黒い雨」訴訟を支援する会は２４日、広島市内で総会を開き、原告が勝訴し全員が被爆者健康手帳...
東京で１９人感染、今年最少 新型コロナ、死者ゼロ
東京都は２４日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１９人報告されたと発表した。今年の最少を更新した。...
中国、コロナ再拡大じわり 冬季五輪控え高まる警戒
【大連共同】中国で新型コロナウイルス感染の再拡大がじわじわと進んでいる。旅行客が多く訪れる観光地など...