国内で２４日、新たに２３６人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は大阪３８人、東京１９人、愛知と北海道で各１８人など。死者は沖縄４人、埼玉３人などの報告があり、計８人だった。

また厚生労働省によると、全国の重症者は２０８人だった。



関連キーワード 社会

主要ニュース