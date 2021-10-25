ベアーズ戦でＴＤパスを受けた仲間と喜ぶバッカニアーズのＱＢブレイディ（１２）＝タンパ（ＡＰ＝共同）
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10月25日
２６日の予告先発
◇セ・リーグ
ＤｅＮＡ・今永―ヤクルト・高梨（横浜）
阪神・青柳―中日・小笠原（甲子園）
◇パ・...
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