ＮＦＬ、セインツが４勝目　シーホークスに１３―１０

2021年10月26日 14時59分 （共同通信）
　ＦＧを決め喜ぶセインツの選手たち＝２５日、シアトル（ＡＰ＝共同）

　ＦＧを決め喜ぶセインツの選手たち＝２５日、シアトル（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第７週最終日は２５日、シアトルで１試合が行われ、セインツがホームのシーホークスに１３―１０で勝ち、４勝２敗とした。シーホークスは２勝５敗。セインツは同点で迎えた第４クオーター残り１分５６秒でジョンソンがＦＧを決めて勝ち越した。

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