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大相撲九州場所（１１月１４日初日・福岡国際センター）に向けた合同稽古第２日は２６日、東京・両国国技館...
10月26日
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来年３月の北京冬季パラリンピックのノルディックスキー距離座位で代表入りを目指す男子の森宏明（朝日新聞...
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２７日で開幕まで１００日となる北京冬季五輪に向け、氷と雪の主力選手が順調にシーズンを滑り出した。
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